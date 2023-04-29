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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Opcina Sutivan
Дома
Дома в Opcina Sutivan, Хорватия
Дом
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6 объектов найдено
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Особняк 8 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат
9 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 2,800,000
Продается уникальная просторная недвижимость, расположенная недалеко от тихой рыбацкой дерев…
Дом 5 спален
Sutivan, Хорватия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 725,000
Продается красивый дом 330 м2, расположенный в тихом месте в поселке Сутиван на острове Брач…
Вилла 10 спален
Sutivan, Хорватия
12 Количество комнат
10 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Продается четырехэтажная вилла, расположенная на большом участке, всего в нескольких шагах о…
Вилла 3 спальни
Sutivan, Хорватия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,300,000
Продается красивая просторная вилла, расположенная в небольшом и тихом прибрежном городке на…
Дом 3 комнаты
Sutivan, Хорватия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
204 м²
€ 450,000
Брач, Бобовишча отдельностоящий дом в 80 м от моря: цокольный этаж, цокольный этаж и мансард…
Дом 1 комната
Sutivan, Хорватия
1 Количество комнат
34 м²
€ 250,000
Брач, Сутиван, пахотная земля 1500 м2, с узаконенным домом 34 м2, второй ряд от моря в небол…
Параметры недвижимости в Opcina Sutivan, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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