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Виллы в Opcina Solta, Хорватия

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается прекрасная трехэтажная вилла на острове Шолта, всего в 200 м от моря. Вилла была п…
Вилла 17 комнат в Necujam, Хорватия
Вилла 17 комнат
Necujam, Хорватия
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,150,000
Продается гостевой треъэтажный дом, расположенный в тихом месте в 30 м от моря в приморской …
Вилла 4 спальни в Donje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Donje Selo, Хорватия
4 ванных комнат 189 м²
€ 750,000
Расположение: остров Солта Построен: 2017 Внутреннее пространство: 189м2 Размер участка: 879…
Вилла 3 спальни в Gornja Krusica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат 136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014 Внутреннее пространство: 136м2 Размер уча…
Вилла 3 спальни в Gornja Krusica, Хорватия
Вилла 3 спальни
Gornja Krusica, Хорватия
3 ванных комнат 136 м²
€ 470,000
Расположение: остров Брач, Хорватия Построен: 2014  Внутреннее пространство: 136м2 Размер уч…
Вилла 4 спальни в Gornje Selo, Хорватия
Вилла 4 спальни
Gornje Selo, Хорватия
3 ванных комнат 279 м²
€ 600,000
Вы ищете традиционный истрийский каменный дом? Это может быть просто подходящее место для ва…

Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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