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Квартиры в Opcina Solta, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Stomorska, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Stomorska, Хорватия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 290,000
Стоморска, Шолта, дуплекс, 111 м2, 2-й этаж, южная ориентацияНа втором этаже расположены кух…

Параметры недвижимости в Opcina Solta, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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