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Купить квартиру в Opcina Rogoznica, Хорватия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Рогозница, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Рогозница, Хорватия
3 Количество комнат 142 м² 2/2 Этаж
€ 680,000
Пентхаус в новом здании, 141,68 м2, Рогозница Уникальный роскошный пентхаус, 141,68 м2, с ви…

Параметры недвижимости в Opcina Rogoznica, Хорватия

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с бассейном
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