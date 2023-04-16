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Купить дом в Grad Zapresic, Хорватия

Запрешич
12
13 объектов найдено
Домв Luznica, Хорватия
Дом
Luznica, Хорватия
456 м²
€ 550,000
I25204 Лужничка улица 38
Дом 5 комнатв Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
5 Количество комнат 371 м²
€ 375,000
I24896 Улица Илие Грегорича
Дом 2 комнатыв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 2 комнаты
Ivanec Bistranski, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 131 м² Количество этажей 2
€ 137,000
I24356 Botinec
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 238,000
I23988 Lučko
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 1
€ 500,000
I23943 Rušišćak
Дом 5 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 5 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м²
€ 330,000
Сосед, дом с божественным видом! Хороший семейный дом общей площадью 206 м2, на участке 534…
Дом 5 комнатв Запрешич, Хорватия
Дом 5 комнат
Запрешич, Хорватия
5 Количество комнат 285 м² Количество этажей 2
€ 359,000
I23599 Павла Лончара
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 192 м²
€ 265,000
Стеневец, улица Штрокинец Семейный дом 192 м2 на участке 425 м2. Дом состоит из двух этажей…
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 287 м² Количество этажей 1
€ 200,000
I22772 Pogačićeva
Дом 6 комнатв Hrusevec Kupljenski, Хорватия
Дом 6 комнат
Hrusevec Kupljenski, Хорватия
6 Количество комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 230,000
I22285 Матие Гупка
Дом 6 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 6 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 310,000
Подсусед, возле улицы Ковинской Отличный дом с общей площадью 300 м2 на участке 575м2. Он б…
Дом 7 комнатв Ivanec Bistranski, Хорватия
Дом 7 комнат
Ivanec Bistranski, Хорватия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 361 м²
€ 440,000
Бизек   Особняк 1980 года постройки / реконструирован в 2000 году в 3 надземных этажа обще…
Дом 5 комнатв Luznica, Хорватия
Дом 5 комнат
Luznica, Хорватия
5 Количество комнат 337 м²
€ 360,001
I20733 Obrubići

Параметры недвижимости в Grad Zapresic, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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