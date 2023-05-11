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Realting.com
Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Виллы
Виллы в Grad Trogir, Хорватия
Трогир
7
Вилла
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28 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
2
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8
3
3
€ 1,200,000
Вилла 3 спальни
Zedno, Хорватия
5
4
3
€ 990,000
Вилла 6 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
10
8
4
€ 2,000,000
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
7
4
3
€ 1,300,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
3
2
€ 1,200,000
Вилла 7 спален
Трогир, Хорватия
10
4
3
€ 2,000,000
Вилла 7 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9
7
4
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6
4
3
€ 1,250,000
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
2
€ 2,650,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
2
€ 1,700,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
2
€ 1,450,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
7
6
2
€ 1,350,000
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
9
5
4
€ 4,500,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
4
1
€ 3,500,000
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6
3
2
€ 1,600,000
Вилла 9 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
13
9
3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
7
5
3
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни
Zedno, Хорватия
6
5
3
€ 1,750,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
8
4
4
€ 1,600,000
Вилла 3 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
4
2
€ 4,000,000
Вилла 5 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
6
5
3
€ 1,700,000
Вилла 4 спальни
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
5
6
2
€ 1,400,000
Вилла 7 спален
Сплитско-Далматинская жупания, Хорватия
9
7
4
€ 2,400,000
Вилла 4 спальни
Трогир, Хорватия
6
5
3
€ 2,800,000
Вилла 5 спален
Трогир, Хорватия
6
5
2
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни
Drvenik Veliki, Хорватия
4
4
180 м²
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни
Drvenik Mali, Хорватия
4
4
250 м²
€ 1,200,000
Параметры недвижимости в Grad Trogir, Хорватия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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