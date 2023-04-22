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Квартиры в Grad Sibenik, Хорватия

Шибеник
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Шибеник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 9/13 Этаж
€ 150,000
Квартира 3 спальни, 80м2, Шубичевац, Шибеник Трехкомнатные апартаменты площадью 80,22 м2 сос…
Квартира 2 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Шибеник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 140,000
Квартира Балдекин, 2 спальни, 47,45 м2 Квартира площадью 47,45 м2 в тихом месте рядом со все…
Квартира 2 комнаты в Grebastica, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Grebastica, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 130,775
Гребаштица, вокруг Шибеника, квартира 50,31 м2 в новом доме, на первом этаже, лифт, одна спа…
Квартира 4 комнаты в Шибеник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Шибеник, Хорватия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 150 м²
€ 580,000
Шибеник, 1-й ряд у моря, площадь 150 м2, 1-й этаж, южная ориентация, удобная современная ква…

Параметры недвижимости в Grad Sibenik, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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