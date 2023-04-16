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Купить недвижимость в Дубровник, Хорватия

22 объекта найдено
Квартира 5 комнатв Дубровник, Хорватия
Квартира 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 178 м²
€ 830,000
Дубровник, Горица - первая линия от моря Красивая, уютная пятикомнатная квартира 178 м2 на …
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,550,000
Продается недавно построенная роскошная вилла современной архитектуры, расположенная недалек…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,000,000
Продается красивая каменная вилла, расположенная в небольшом прибрежном городке недалеко от …
Квартира 4 комнатыв Дубровник, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Дубровник, Хорватия
4 Количество комнат 101 м² 3/3 Этаж
€ 878,824
Пентхаус, 1-й ряд к морю, 101 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое здание, которое в…
Квартира 3 комнатыв Дубровник, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Дубровник, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 2/3 Этаж
€ 592,400
Привлекательная квартира, 1-й ряд к морю, 70 м2, побережье Лапад, Дубровник Меньшее жилое зд…
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 250 м²
€ 800,000
Центр города: 10 км. Море: 100 м Внутреннее пространство: 250м2 Размер участка: 400м2 …
Вилла 4 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 4 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 200 м²
€ 1,350,000
Центр: 1кмМоре: 300м Внутреннее пространство: 200м2 Размер участка: 400м2 Спальни: 4Ва…
Квартира 3 комнатыв Sustjepan, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Sustjepan, Хорватия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1 Этаж
€ 325,000
3-комнатная квартира с 3 террасами и видом, 93,97м2, Груж, Дубровник Просторные апартаменты …
Дом 5 комнатв Дубровник, Хорватия
Дом 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 115 м²
€ 1,500,000
Инвестиционная возможность, дом с землей, 1-й ряд к морю, Дубровник Дом с землей или редкой …
Квартира 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 3 спальни
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 116 м²
€ 810,000
Расположение: Старый город Дубровника, часть здания дворца ( Обычный епископ ) очень уникаль…
Вилла 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 60 м²
€ 800,000
Расположение: Затон (одно из самых престижных мест в Дубровнике) 8 км от старого города Дубр…
Квартира 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 128 м²
€ 900,000
Расположение: Дубровник Старый городДубровникский собор: 3 метра Квартира и 2 сувенирных маг…
Квартира 2 спальнив Дубровник, Хорватия
Квартира 2 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 110 м²
€ 625,000
Расположение: Дубровник, Плоче Спальни: 2 Ванные комнаты: 2 Сауна комната: 1 Внутреннее прос…
Вилла 5 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 5 спален
Дубровник, Хорватия
3 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Дом расположен прямо на море, всего в нескольких метрах от моря и в нескольких минутах езды …
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
2 ванных комнат 162 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Внутреннее пространство: 162м2 Размер участка: 1240м2 Спальни: 3 Ван…
Вилла 3 спальнив Дубровник, Хорватия
Вилла 3 спальни
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат 394 м²
€ 2,000,000
Расположение: Дубровник Построен: 2020 Интерьер: 394м2 Размер участка: 426м2 Спальня: Ванна…
Вилла 7 спаленв Дубровник, Хорватия
Вилла 7 спален
Дубровник, Хорватия
5 ванных комнат 350 м²
€ 1,600,000
Расположение: 15 км от Дубровника Старый город. 1 км от пляжа. Внутреннее пространство: 350м…
Квартира 1 комнатав Дубровник, Хорватия
Квартира 1 комната
Дубровник, Хорватия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 350,000
Дубровник, Груж, продаем квартиру, пентхаус 70м2, расположенный в первом ряду от моря вдоль …
Вилла 2 комнатыв Дубровник, Хорватия
Вилла 2 комнаты
Дубровник, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 480,000
Дубровник, Плоче, трехкомнатная квартира 90 м2 на 1/3 этаже, в старинной дубровницкой вилле.…
Дом 5 комнатв Дубровник, Хорватия
Дом 5 комнат
Дубровник, Хорватия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м²
€ 990,000
Дубровник - первый ряд к морю Отдельная вилла начала 20 века площадью 240м2 построена на уч…
Дом 9 комнатв Дубровник, Хорватия
Дом 9 комнат
Дубровник, Хорватия
9 Количество комнат 495 м²
€ 2,600,000
Дубровник, Лапад особняк в исключительном месте Отдельный каменный дом в очень привлекатель…
Дом 9 комнатв Pobrezje, Хорватия
Дом 9 комнат
Pobrezje, Хорватия
9 Количество комнат 363 м²
€ 1,350,000
Дом с квартирами 7, парковочными местами 7, 80 м до моря, 363 м2, Лапад Дом с открытым видом…
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