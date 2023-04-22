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Квартиры в City of Velika Gorica, Хорватия

Велика-Горица
6
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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 155,000
Велика Горица, улица Славка Колара Двухкомнатная квартира 59,60м2 на 4 этаже в доме 1989 го…
Квартира 3 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 3 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
3 Количество комнат 80 м² 2/2 Этаж
€ 174,543
I24974 Плешка
Квартира 4 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 4 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
4 Количество комнат 97 м²
€ 202,960
I24970 Плешка
Квартира 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 122 м² 3/3 Этаж
€ 268,400
I24016 Kurilovečka
Квартира 5 комнат в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 5 комнат
Велика-Горица, Хорватия
5 Количество комнат 142 м² 2/3 Этаж
€ 312,400
I24012 Andrije Kačića Miošića
Квартира 2 комнаты в Велика-Горица, Хорватия
Квартира 2 комнаты
Велика-Горица, Хорватия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² Количество этажей 2
€ 125,000
I23783 Plepelićeva

Параметры недвижимости в City of Velika Gorica, Хорватия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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