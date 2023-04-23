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Продажа домов в Софии

17 объектов найдено
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
256 м² Количество этажей 2
€ 850,000
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
287 м² Количество этажей 2
€ 380,000
DREAM WISHEN REAL ESTATE Модернистский дом продается в составе комплекса с 6 домами в коммун…
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
5 ванных комнат 728 м²
€ 3,530,000
Bestay Property предлагает вам современную роскошную и полностью оборудованную резиденцию дл…
Дом 3 спальни в София, Болгария
Дом 3 спальни
София, Болгария
2 ванных комнат 204 м²
€ 160,000
Bestay Property presents a bright unfurnished maisonette on the third and forth top floor in…
Дом 5 спален в София, Болгария
Дом 5 спален
София, Болгария
4 ванных комнат 800 м²
€ 699,999
Агентство КВАДРАТ рада предложить вам красивый роскошный меблированный солнечный дом в пре…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
300 м²
€ 690,000
Представляем дом мечты каждого! Семейный дом на 3 этажах и мансарде, окруженный зеленью и …
Дом 7 комнат в София, Болгария
Дом 7 комнат
София, Болгария
7 Количество комнат 330 м²
€ 288,000
Дом 5 комнат в София, Болгария
Дом 5 комнат
София, Болгария
5 Количество комнат 360 м²
€ 497,000
Представляем Вашему вниманию прекрасный семейный дом, полностью отделанный и частично…
Дом 20 комнат в София, Болгария
Дом 20 комнат
София, Болгария
20 Количество комнат 1 400 м²
€ 1,600,000
Агентство КВАДРАТ продает полностью отремонтированное здание - с общей застроенной площадь…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
270 м²
€ 330,000
Дом 4 спальни в София, Болгария
Дом 4 спальни
София, Болгария
9 Количество комнат 3 ванных комнат 600 м²
€ 570,000
Для ценителей загородной тишины, чистого воздуха и горных пейзажей! Предлагаем на продажу …
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
250 м²
€ 420,000
Представляем Вам новый проект в столице, София - Витоша таун хаус из 6 фамильных домиков у…
Дом в София, Болгария
Дом
София, Болгария
890 м²
€ 550,000
Агенство по продаже и аренде недвижимости "КВАДРАТ"  предлагает Вашему вним…
Дом 4 спальни в София, Болгария
Дом 4 спальни
София, Болгария
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 119,000
Дом 10 комнат в София, Болгария
Дом 10 комнат
София, Болгария
10 Количество комнат 430 м²
€ 300,000
Дом 10 комнат в София, Болгария
Дом 10 комнат
София, Болгария
10 Количество комнат 500 м²
€ 660,000
Дом 4 комнаты в София, Болгария
Дом 4 комнаты
София, Болгария
4 Количество комнат 120 м²
€ 144,000

Параметры недвижимости в София, Болгария

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

В каких районах Софии можно приобрести частный дом

Самые элитные дома расположены в р-не Бояна: если вы собираетесь приобретать роскошную виллу, то стоит обратить на него внимание. Еще один престижный район для тех, кто хотел бы найти роскошный дом в Софии, Болгария — это Киноцентр: обилие зеленых насаждений и спокойная обстановка превратили его в место проживания лиц с высоким социальным статусом. Очень много частных одно- и 2-этажных домов в популярных р-нах Драгалевци и Павлово. Частные дома также продаются в р-нах Лозенец (квартал Нижний Лозенец) и Крыстова Вада, причем в последнем много новых коттеджей.

Сколько в среднем стоит дом в Софии

Стоимость домов в столице выше, чем на курортном побережье: минимальная цена — около 150 тыс. евро, но REALTING рекомендует иметь не менее 300 тыс., если вы хотите купить дом в Софии в пределах города, поскольку 1 кв. м. там стоит около 900-950 евро. Если вы хотите отыскать старый частный дом недорого, стоит присмотреться к домам в ближних пригородах. Хотя доходность столичных домов относительно невысока — 4-6%, их покупка весьма выгодна в перспективе. Аналитики уже сейчас отмечают рост цен в столице на 10-11%, а по мере приближения 2024 г., когда страна вступит в Еврозону, недвижимость будет дорожать еще сильнее.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке недвижимости? Особенности покупки недвижимости для иностранцев

Достаточно купить не только дом в Софии, но и любую недвижимость за 300 тыс. евро, и вы получите право претендовать на ВНЖ. При этом продажа самой недвижимости для иностранцев в Болгарии ничем не отличается от продажи своим гражданам, за одним исключением: иностранцам не позволяется покупать земельные участки. Если же нерезиденту необходим земельный участок, то REALTING советует или взять его в долгосрочную аренду, или зарегистрировать компанию и купить участок на ее имя.

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