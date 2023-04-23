В каких районах Софии можно приобрести частный дом

Самые элитные дома расположены в р-не Бояна: если вы собираетесь приобретать роскошную виллу, то стоит обратить на него внимание. Еще один престижный район для тех, кто хотел бы найти роскошный дом в Софии, Болгария — это Киноцентр: обилие зеленых насаждений и спокойная обстановка превратили его в место проживания лиц с высоким социальным статусом. Очень много частных одно- и 2-этажных домов в популярных р-нах Драгалевци и Павлово. Частные дома также продаются в р-нах Лозенец (квартал Нижний Лозенец) и Крыстова Вада, причем в последнем много новых коттеджей.

Сколько в среднем стоит дом в Софии

Стоимость домов в столице выше, чем на курортном побережье: минимальная цена — около 150 тыс. евро, но REALTING рекомендует иметь не менее 300 тыс., если вы хотите купить дом в Софии в пределах города, поскольку 1 кв. м. там стоит около 900-950 евро. Если вы хотите отыскать старый частный дом недорого, стоит присмотреться к домам в ближних пригородах. Хотя доходность столичных домов относительно невысока — 4-6%, их покупка весьма выгодна в перспективе. Аналитики уже сейчас отмечают рост цен в столице на 10-11%, а по мере приближения 2024 г., когда страна вступит в Еврозону, недвижимость будет дорожать еще сильнее.

Можно ли получить ВНЖ в Болгарии при покупке недвижимости? Особенности покупки недвижимости для иностранцев

Достаточно купить не только дом в Софии, но и любую недвижимость за 300 тыс. евро, и вы получите право претендовать на ВНЖ. При этом продажа самой недвижимости для иностранцев в Болгарии ничем не отличается от продажи своим гражданам, за одним исключением: иностранцам не позволяется покупать земельные участки. Если же нерезиденту необходим земельный участок, то REALTING советует или взять его в долгосрочную аренду, или зарегистрировать компанию и купить участок на ее имя.