Купить дом в Obzor, Болгария

Дом 2 спальни Obzor, Болгария 3 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2

€ 130,000

Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…