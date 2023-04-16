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Купить дом в Obzor, Болгария

3 объекта найдено
Дом 3 спальнив Obzor, Болгария
Дом 3 спальни
Obzor, Болгария
80 м² 1 Этаж
€ 55,044
#30968400We offer to your attention an unfinished house with a yardPrice: 55 600 euroLocatio…
Дом 2 спальнив Obzor, Болгария
Дом 2 спальни
Obzor, Болгария
3 Количество комнат 1 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 130,000
Дом с 2 спальнями и 2500 кв.м. земля, 18 км от ближайшего песчаного пляжа и моря IBG Real E…
Вилла 4 спальнив Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат 2 ванных комнат 1 500 м²
€ 180,000
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