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Купить вилла в Nesebar, Болгария

Obzor
1
Святой Влас
1
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6 объектов найдено
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
212 м²
€ 250,000
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
143 м² 2 Этаж
€ 84,000
We present to your attention a two-storey house in the complex Bay View Villas, which is loc…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
14 130 м² 2 Этаж
€ 62,000
Villa Elena is part of the outstanding Almond Hill Development which is situated just 3 km f…
Виллав Kosharitsa, Болгария
Вилла
Kosharitsa, Болгария
65 м² 123 Этаж
€ 42,000
Bay View Villas располагается приблизительно в 38 км к северу от аэропорта Бургас. Курортный…
Виллав Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
31 м² 6 Этаж
€ 23,000
Grand Villa новый эксклюзивный жилой комплекс, расположен в живописном курортном городе Свят…
Вилла 4 спальнив Obzor, Болгария
Вилла 4 спальни
Obzor, Болгария
7 Количество комнат 2 ванных комнат 1 500 м²
€ 180,000

Параметры недвижимости в Nesebar, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитное
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