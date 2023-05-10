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Квартиры в Нижняя Австрия, Австрия

Gemeinde Gerasdorf bei Wien
29
Gemeinde Korneuburg
3
Gemeinde Stockerau
3
Корнойбург
3
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63 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Laxenburg, Австрия
Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 1/5
€ 1,030,000
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 552 м²
€ 649,000
Квартира 4 комнаты в Weidling, Австрия
Квартира 4 комнаты
Weidling, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
€ 1,190,000
Квартира 4 комнаты в Пфафштеттен, Австрия
Квартира 4 комнаты
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€ 255,000
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 392,672
Квартира 4 комнаты в Линдабрун, Австрия
Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€ 359,000
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 308,298
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€ 549,366
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 424,814
Квартира 3 комнаты в Weidlingbach, Австрия
Квартира 3 комнаты
Weidlingbach, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
€ 460,000
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 400,708
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€ 288,209
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€ 428,832
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 336,423
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€ 436,868
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 336,423
Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 477,045
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 469,010
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€ 497,134
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 292,227
Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€ 489,099
Квартира 4 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 4
Площадь 104 м²
€ 379,000
Квартира 4 комнаты в Raasdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Raasdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
€ 720,000
Квартира 3 комнаты в Rannersdorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Rannersdorf, Австрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€ 260,000
Квартира 3 комнаты в Gemeinde Stockerau, Австрия
Квартира 3 комнаты
Gemeinde Stockerau, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€ 299,700
Квартира 4 комнаты в Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
Квартира 4 комнаты
Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 11 072 м²
€ 400,000
Квартира 3 комнаты в Корнойбург, Австрия
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 552 м²
€ 649,000
Квартира 4 комнаты в Штоккерау, Австрия
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнаты в Langenzersdorf, Австрия
Квартира 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 334,000

Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия

с бассейном
недорогая
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