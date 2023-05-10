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Австрия
Нижняя Австрия
Квартиры
Квартиры в Нижняя Австрия, Австрия
Gemeinde Gerasdorf bei Wien
29
Gemeinde Korneuburg
3
Gemeinde Stockerau
3
Корнойбург
3
Квартира
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63 объекта найдено
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Квартира 4 комнаты
Laxenburg, Австрия
4
3
162 м²
1/5
€ 1,030,000
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4
2
1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3
1
1 552 м²
€ 649,000
Квартира 4 комнаты
Weidling, Австрия
4
2
2
€ 1,190,000
Квартира 4 комнаты
Пфафштеттен, Австрия
4
1
88 м²
€ 255,000
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3
1
87 м²
€ 392,672
Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
4
2
101 м²
€ 359,000
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
€ 308,298
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
112 м²
€ 549,366
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
100 м²
€ 424,814
Квартира 3 комнаты
Weidlingbach, Австрия
3
1
1
€ 460,000
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3
1
87 м²
€ 400,708
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
62 м²
€ 288,209
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3
2
84 м²
€ 428,832
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
66 м²
€ 336,423
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
100 м²
€ 436,868
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
€ 336,423
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3
1
87 м²
€ 477,045
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
100 м²
€ 469,010
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
98 м²
€ 497,134
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2
1
63 м²
€ 292,227
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4
2
97 м²
€ 489,099
Квартира 4 комнаты
Корнойбург, Австрия
4
104 м²
€ 379,000
Квартира 4 комнаты
Raasdorf, Австрия
4
1
€ 720,000
Квартира 3 комнаты
Rannersdorf, Австрия
3
82 м²
€ 260,000
Квартира 3 комнаты
Gemeinde Stockerau, Австрия
3
1
82 м²
€ 299,700
Квартира 4 комнаты
Gemeinde Harmannsdorf, Австрия
4
1
11 072 м²
€ 400,000
Квартира 3 комнаты
Корнойбург, Австрия
3
1
1 552 м²
€ 649,000
Квартира 4 комнаты
Штоккерау, Австрия
4
2
1 852 м²
€ 645,000
Квартира 3 комнаты
Langenzersdorf, Австрия
3
1
74 м²
€ 334,000
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Параметры недвижимости в Нижняя Австрия, Австрия
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