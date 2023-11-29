Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. West
  5. Виллы

Виллы в West, Португалия

Вилла В архив
Очистить
62 объекта найдено
Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Площадь 169 м²
ИНВЕСТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПОРТУГАЛИИ Вилла Локация - Капариде, Кашкайш. 5-7 минут езды д…
€685,000
Оставить заявку
Вилла 10 спален в Cascais, Португалия
Вилла 10 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 10
Количество этажей 4
House built in 1906, located in the heart of Monte Estoril inserted in a magnificent plot of…
€3,20 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 241 м²
Вилла триплекс 3 спальни, новая, общей площадью 241 кв.м. и внешней площадью 274 кв.м., в ко…
€1,18 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с бассейном, с садом, с парком
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 266 м²
Отдельная двухэтажная вилла в стадии строительства, в современном стиле, с садом и бассейном…
€1,49 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 261 м²
Дом с 3 спальнями, площадью 213 кв. м, 3 этажа, с террасой на крыше с частным бассейном и па…
€2,00 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Вилла расположена в районе курорта  Кашкайш, в природном парке Синтра-Кашкайш, с видом на пл…
€1,85 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 416 м²
Современная ви лла с садом и бассейном в новом комплексе в эксклюзивном районе Cobre.Комплек…
€1,40 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Новая вилла дуплекс с 3 спальнями, общей площадью 176 кв.м., с садом и частным бассейном, со…
€1,80 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cascais, Португалия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 458 м²
Прекрасная квартира дуплекс с 4 спальнями, расположенная в районе, превозносящем красоту, бо…
€2,70 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Porto Salvo, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Porto Salvo, Португалия
Количество спален 4
Площадь 185 м²
Вилла с 4 спальнями, новая, 185 кв.м., общей внешней площадью 256 м2, террасой 62 м2 и садом…
€1,36 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с общей внешней площадью 102 кв.м и 3 па…
€2,43 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Отличная вилла в современном стиле, с садом и бассейном, расположенная в жилом районе вилл с…
€1,60 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Площадь 337 м²
Проект на берегу океана с фронтальным видом - роскошный кондоминиум Villa Maria PiaПостроен …
€650,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Sao Domingos de Rana, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Sao Domingos de Rana, Португалия
Количество спален 4
Площадь 282 м²
Вилла с 4 спальнями, общей площадью застройки 282 кв.м, новая, с садом, частным бассейном и …
€2,05 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Estrela, Португалия
Вилла 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Estrela, Португалия
Количество спален 5
Площадь 292 м²
Дом с 5 спальнями, новый, 292 кв.м (общая площадь), с  участком 102 кв.м и 3 парковочными ме…
€2,44 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в West, Португалия
Вилла 5 спален
West, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 638 м²
Захватывающая вилла выделяется на участке 710 м ² в эксклюзивном районе Рестело. Район тихий…
€4,95 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Cascais, Португалия
Вилла 6 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 269 м²
Cascais Portugal предлагает кровати в стиле Villa Chalet 6, бассейн рядом с пляжем Эшторил и…
€1,95 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 449 м²
Fantastic Villa, in Birre distributed over 3 floors. With 4 Suites, large Living Room, Kitch…
€1,90 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 3 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
3 Вилла для спальни на продажу Juzo Village, Кашкайш, Португалия. красивая полностью отремон…
€960,000
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Alcabideche, Португалия
Вилла 4 спальни
Alcabideche, Португалия
Количество спален 4
Площадь 354 м²
Фантастическая вилла с 4 спальнями, современная архитектура и общая площадь 353,89 м2. В 1-м…
€850,000
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 384 м²
Если вы ищете роскошь жизни со спокойствием природы, в роскошной вилле в нескольких минутах …
€4,50 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Cascais, Португалия
Вилла 4 спальни
Cascais, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 655 м²
Современная вилла с четырьмя просторными люксами, расположенная в Кашкайше рядом с Гинчо, от…
€2,90 млн
Оставить заявку
Вилла 10 спален в Синтра, Португалия
Вилла 10 спален
Синтра, Португалия
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 320 м²
In 1830, the maternal grandson of the Marquis of Pombal, Duque de Saldanha, ordered the cons…
€8,00 млн
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Oeiras, Португалия
Вилла 6 спален
Oeiras, Португалия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
A wonderful contemporary villa in Portugal, close to Lissabon; we are proud to present you t…
€2,58 млн
Оставить заявку
Вилла 7 спален в West, Португалия
Вилла 7 спален
West, Португалия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 519 м²
Center Lisbon alert: do not miss the opportunity to live in the best private condominium in …
€2,40 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Синтра, Португалия
Вилла 5 спален
Синтра, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 461 м²
Exclusive contemporary villa in Colares-Sintra that comes with a plot of 11,000 sqm land. Th…
€3,00 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален в Cascais, Португалия
Вилла 5 спален
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 718 м²
This exclusive modern villa is located at one of the most wanted areas on the coastline of L…
€6,00 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Oeiras, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Oeiras, Португалия
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Вилла 4 спальни триплекс площадью 227 кв.м., с 4 парковочными местами, 2 балконами и садом п…
€1,60 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни в Lumiar, Португалия
Вилла 4 спальни
Lumiar, Португалия
Количество спален 4
Площадь 374 м²
Таунхаус с четырьмя спальнями Т4+1 площадью 374m² Quinta Paço do Lumiar - архитектурный прое…
€1,84 млн
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Alcabideche, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Alcabideche, Португалия
Количество спален 3
Площадь 275 м²
Новый кондоминиум Penha Longa Valley состоит из 11 вилл, каждая из которых имеет площадь зас…
€1,05 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в West, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти