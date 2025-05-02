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Таунхаусы с террасой в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Таунхаус
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Закрытый кондоминиум с 6 виллами T2+2, расположенный в центре Вила-Нова-де-Касела, в 5 минут…
$443,956
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Параметры недвижимости в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

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