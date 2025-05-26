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Купить квартиру в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

Вила-Нова-де-Касела
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Квартира 2 спальни
Вила-Нова-де-Касела, Португалия
Количество спален 2
Площадь 154 м²
Просторная новая квартира квартира площадью 154 кв.м. с доступом к 1 парковочному месту и 2 …
$1,01 млн
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Типы недвижимости в Vila Real de Santo Antonio

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Vila Real de Santo Antonio, Португалия

с садом
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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