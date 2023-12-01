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Дома в Vila Nova de Gaia, Португалия

1 объект найдено
Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство в Vila Nova de Gaia, Португалия
Дом 2 спальни с Инвестиции, с Покупка недвижимости, с Вид на жительство и гражданство
Vila Nova de Gaia, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя. Квартиры…
€588,000
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