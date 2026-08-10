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Жилье в Viana do Castelo, Португалия

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квартиры
15
17 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$424,098
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Вилла в Понти-ди-Лима, Португалия
Вилла
Понти-ди-Лима, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Отдельный дом T4 в Понте-де-Лима, с 220 м2 полезной площади. Состоит из 2 этажей. С бассейно…
$871,433
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Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$435,717
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$511,241
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Квартира 1 спальня в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Эта квартира с 1 спальней является частью великолепного роскошного комплекса, расположенного…
$302,097
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Квартира 3 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$958,577
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Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$447,336
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Квартира 1 спальня в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 1 спальня
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Эта квартира с 1 спальней является частью великолепного роскошного комплекса, расположенного…
$302,097
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Квартира 4 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 4 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 239 м²
Эта великолепная 4-комнатная квартира с частным бассейном является частью роскошного комплек…
$1,53 млн
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Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$482,193
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Квартира 3 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 169 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$600,708
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Вилла в Понти-ди-Лима, Португалия
Вилла
Понти-ди-Лима, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Великолепная вилла с 3 спальнями в Арке, Понте-де-ЛимаОна представляет собой идеальное сочет…
$528,670
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Квартира 3 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 158 м²
Эта 3-комнатная квартира является частью великолепного элитного комплекса, расположенного ря…
$644,861
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Квартира в Viana do Castelo, Португалия
Квартира
Viana do Castelo, Португалия
Площадь 1 595 м²
В этом великолепном элитном комплексе, расположенном рядом с рекой Лима в городе Виана-ду-Ка…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 3 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Эта квартира с 3 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$869,110
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Квартира 2 спальни в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 спальни
Viana do Castelo, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Эта квартира с 2 спальнями является частью великолепного роскошного комплекса, расположенног…
$415,964
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Квартира 2 комнаты в Viana do Castelo, Португалия
Квартира 2 комнаты
Viana do Castelo, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Эта квартира с 1 спальней является частью великолепного роскошного комплекса, расположенного…
$281,532
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Параметры недвижимости в Viana do Castelo, Португалия

Недорогая
Элитная
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