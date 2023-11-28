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Жильё в Trofa, Португалия

1 объект найдено
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Trofa, Португалия
Дом 5 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Trofa, Португалия
Количество спален 5
Площадь 830 м²
Прекрасный дом находится в городе Трофа, расположенном в 22 км от центра региона, одного из…
€700,000
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