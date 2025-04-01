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Таунхаусы с садом в Silves, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с террасой в Silves, Португалия
Таунхаус с парковкой, с кондиционером, с террасой
Silves, Португалия
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Дом с двумя спальнями и частным бассейном, расположенная на гольф-курорте в Силвесе, Алгарве…
$433,311
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Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с террасой
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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