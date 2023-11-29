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Земельные участки в Silves, Португалия

4 объекта найдено
Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
Plot with arable crops, olive trees, vines, and almond trees. The land has approximately…
€430,000
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Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Sao Bartolomeu de Messines, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,20 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
€15,00 млн
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Земельные участки в Silves, Португалия
Земельные участки
Silves, Португалия
Площадь 150 м²
74 акра (30 Га) участок земли с руинами, в графстве Силвеш. В 2,5 км от отеля есть плотина …
€500,000
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