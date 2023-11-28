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Таунхаусы в Setubal, Португалия

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1 объект найдено
Таунхаус с интернетом, с сигнализацией, с отоплением в Сетубал, Португалия
Таунхаус с интернетом, с сигнализацией, с отоплением
Сетубал, Португалия
Площадь 190 м²
Великолепный комплекс таунхаусов расположен на полуострове Троя рядом с Атлантическим океано…
€589,000
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Параметры недвижимости в Setubal, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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