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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия

9 объектов найдено
Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Plot for sale located in São Brás de Alportel. - Total area: 477 m2 - Land with agricu…
€120,000
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€223,440
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€157,500
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€208,950
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
€208,950
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок имеет общую площадь 504,6 m² и является частью застройки с общим количеством 11 учас…
€160,000
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Участок имеет общую площадь 397,25 m² и является частью застройки с общим количеством 11 уча…
€150,000
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Деревенская земля площадью более пяти гектаров, расположенная в нескольких минутах от центра…
€300,000
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Земельные участки в Sao Bras de Alportel, Португалия
Земельные участки
Sao Bras de Alportel, Португалия
Площадь 346 м²
Количество этажей 1
Отдельно стоящий одноэтажный дом в Сан-Брас-де-Альпортель находится на большом участке земли…
€680,000
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