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Виллы в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 116 м²
 Вилла в 5 минутах от Caldas and Óbidos расположена на участке площадью 291 м2.Двухэтажная в…
€360,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
€375,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€800,000
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Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
€750,000
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Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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