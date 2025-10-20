Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Santa Cruz, Португалия

Canico
6
5 объектов найдено
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 448 м²
Этот дом сочетает в себе простор, функциональность и великолепный вид на океан.Просторная пл…
$758,320
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 4
Площадь 372 м²
Вилла расположена в тихом районе с на солнечном холме с великолепным панорамным видом на оке…
$991,649
Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 223 м²
Количество этажей 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
Вилла в Santa Cruz, Португалия
Вилла
Santa Cruz, Португалия
Количество спален 3
Площадь 440 м²
Эта вилла с тремя спальнями и бассейном спроектирована с использованием современных и изыска…
$641,655
Дом 4 комнаты в Santa Cruz, Португалия
Дом 4 комнаты
Santa Cruz, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
