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Коммерческая недвижимость в Reguengos de Monsaraz, Португалия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 311 м² в Reguengos de Monsaraz, Португалия
Коммерческое помещение 311 м²
Reguengos de Monsaraz, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Великолепный фермерский дом с 4 спальнями в самом сердце Алентежу. Построен на участке площа…
$910,633
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