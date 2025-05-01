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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с террасой в Португалии

Lagos
3
Portimao
10
Lagoa
4
Estombar e Parchal
4
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Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/6
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$2,049
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 4 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 4 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этаж 3/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,698
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 3 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,598
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 2 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$968
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 спальни в Loule, Португалия
Дом 3 спальни
Loule, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Фантастическая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами для годовой аренды в Кинта-ду-Лаго.…
$5,580
в месяц
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Квартира 1 комната в Lagos, Португалия
Квартира 1 комната
Lagos, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,017
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 комната в Parchal, Португалия
Квартира 1 комната
Parchal, Португалия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$889
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Albufeira, Португалия
Квартира 1 спальня
Albufeira, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Фантастическая 1-комнатная квартира в аренду с бассейном в Албуфейре. В этих апартаментах …
$1,451
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Parchal, Португалия
Квартира 2 комнаты
Parchal, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,104
в месяц
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 1 спальня в Loule, Португалия
Квартира 1 спальня
Loule, Португалия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 м²
В климатических условиях и на веранде Victory Village находится в районе Кинта-ду-Лаго. Это …
$3,180
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Квартира 4 комнаты в Alvor, Португалия
Квартира 4 комнаты
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Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,673
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Lagos, Португалия
Квартира 2 комнаты
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Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
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$1,142
в месяц
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Параметры недвижимости в Португалии

с видом на море
с бассейном