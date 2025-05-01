Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Долгосрочная аренда
  4. Квартира
  5. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Португалии

Lagos
3
Portimao
10
Lagoa
4
Estombar e Parchal
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Portimao, Португалия
Квартира 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,184
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Португалии

с террасой
с бассейном