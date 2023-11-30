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Многоуровневые квартиры в Округ Порту, Португалия

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Порту, Португалия
Многоуровневые квартиры 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Порту, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 3
Триплекс с 3 спальнями площадью 257 м2, в закрытом сообществе, с частным бассейном на крыше,…
€1,30 млн
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Параметры недвижимости в Округ Порту, Португалия

с видом на море
недорогая
элитная
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