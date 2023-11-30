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Земельные участки в Округ Порту, Португалия

2 объекта найдено
Земельные участки возможен торг в Arcozelo, Португалия
Земельные участки возможен торг
Arcozelo, Португалия
Этот объект недвижимости подходит для программы Золотая Виза 500 000 € Отличный земельный…
€360,000
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Земельные участки в Vila Nova de Gaia, Португалия
Земельные участки
Vila Nova de Gaia, Португалия
Отличный земельный участок для продажи в Агуде (Аркосело), на первой линии моря, площадью 37…
€350,000
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