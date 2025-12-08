Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Portimao
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на горы в Portimao, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Portimao, Португалия
Квартира 3 комнаты
Portimao, Португалия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$2,088
в месяц
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
