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Земельные участки в Portimao, Португалия

2 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Mexilhoeira Grande, Португалия
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Mexilhoeira Grande, Португалия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€130,000
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+351967733803 rui.neves@habita.com
Земельные участки 3 спальни в Mexilhoeira Grande, Португалия
Земельные участки 3 спальни
Mexilhoeira Grande, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Городская земля в Мехикоэйра-Гранди. Расположен недалеко от Портимана, с утвержденным прое…
€149,900
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