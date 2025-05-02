Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Portimao
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на горы

Дома с видом на горы в Portimao, Португалия

Mexilhoeira Grande
3
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Portimao, Португалия
Дом 5 комнат
Portimao, Португалия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 272 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Alvor, Португалия
Дом 8 комнат
Alvor, Португалия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$3,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Portimao

виллы

Параметры недвижимости в Portimao, Португалия

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти