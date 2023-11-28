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Жильё в Ponta do Sol, Португалия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Arco da Calheta, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Arco da Calheta, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Этот объект недвижимости подходит под программу Золотая Виза в Португалии 500 000€! Вилла…
€550,000
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