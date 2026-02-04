Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Parchal, Португалия

3 объекта найдено
Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$306,291
Оставить заявку
Дом в Parchal, Португалия
Дом
Parchal, Португалия
Площадь 800 м²
Склад площадью 800 кв.м., действующий как винодельня, построенный в 2019 году, расположен в …
$2,56 млн
Оставить заявку
Вилла в Parchal, Португалия
Вилла
Parchal, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Фантастическая вилла, расположенная в Бела Виста Парчал. Состоит из трех спален, все со вс…
$623,420
Оставить заявку
