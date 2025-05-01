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Жильё в Oliveira de Azemeis, Португалия

1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Oliveira de Azemeis, Португалия
Коттедж 4 спальни
Oliveira de Azemeis, Португалия
Количество спален 4
Площадь 471 м²
Фантастическая ферма в Оливейра-де-Аземейс, 59 100 м2 в Оливейра-де-Аземей.Эта ферма, состоя…
$5,76 млн
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Параметры недвижимости в Oliveira de Azemeis, Португалия

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