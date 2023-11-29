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Земельные участки в Olhao, Португалия

11 объектов найдено
Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
Этот участок для строительства расположен в Эстрада-де-Кельфес, в Ольхао, и имеет около 800 …
€90,000
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Земельные участки в Pechao, Португалия
Земельные участки
Pechao, Португалия
€260,000
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Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
Деревенский участок с 11.000 м ² в Кельфе, всего в 2 км от Ольхао, имеет водный проход, кана…
€90,000
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Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
Строительный участок в Квельфесе площадью 9108м2, расположенный в привилегированном районе с…
€4,60 млн
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
Площадь 1 277 м²
Пять участков с утвержденным проектом строительства 5 вилл с частным бассейном в закрытом ко…
€1,07 млн
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
Смешанный земельный участок, состоящий из земли площадью 5680 м2 и дома в руинах общей площа…
€1,25 млн
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Земельные участки в Quelfes, Португалия
Земельные участки
Quelfes, Португалия
Городская земля для строительства, площадью 9108м2 расположена в северной части города Ольян…
€4,60 млн
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€91,500
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€98,000
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€118,500
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Земельные участки в Olhao, Португалия
Земельные участки
Olhao, Португалия
€87,500
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