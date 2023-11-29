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Коммерческая недвижимость в Olhao, Португалия

2 объекта найдено
Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Площадь 295 м²
Вилла с видом на море, 7 комнат e 3 комнаты для сельского хозяйства. Свойство имеет скважину
€650,000
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Инвестиционная в Olhao, Португалия
Инвестиционная
Olhao, Португалия
Набор зданий в центре Ольян с возможностью превращения в 14 новых квартир.Здания расположены…
€490,000
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