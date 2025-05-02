Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Obidos
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Obidos, Португалия

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Obidos, Португалия
Таунхаус
Obidos, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ КУРОРТ РАСПОЛОЖЕН НА СЕРЕБРЯНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПОРТУГАЛИИ, МЕЖДУ ПРИРОДНЫМИ ПЕСЧАН…
$795,261
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти