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Пентхаусы в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 3 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 244 м²
€679,000
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Пентхаус 4 спальни в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 352 м²
€1,25 млн
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Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 448 м²
€1,20 млн
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Пентхаус 4 спальни с Spalni в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Пентхаус 4 спальни с Spalni
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 301 м²
€799,000
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Параметры недвижимости в Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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