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Жильё в Mafra, Португалия

2 объекта найдено
Вилла в Mafra, Португалия
Вилла
Mafra, Португалия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Эта уютная вилла, расположенная в Карвоэйре, Мафра, предлагает вам сельское спокойствие с уд…
$908,356
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Вилла в Mafra, Португалия
Вилла
Mafra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Новая вилла в отличном состоянии, состоящая из 3 этажей: 1 этаж включает в себя 1 сьют с гар…
$626,060
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