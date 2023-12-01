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Виллы в Lourinha, Португалия

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Lourinha, Португалия
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Lourinha, Португалия
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Вилла с видом на море недалеко от Прайя-да-Арейя-Бранка, Лоринья.В  кондоминиуме с общим бас…
€530,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 3
Площадь 322 м²
Современная и роскошная вилла в прекрасном месте на вершине холма с панорамным видом на Атла…
€620,000
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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