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Пентхаусы в Lourinha, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
€950,000
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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