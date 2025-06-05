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Виллы в Loures, Португалия

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1 объект найдено
Вилла в Loures, Португалия
Вилла
Loures, Португалия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 373 м²
Ферма, в сельской местности, с прекрасным видом на сельскую местность и горы.Дом для тех, кт…
$853,718
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Параметры недвижимости в Loures, Португалия

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