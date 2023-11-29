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Дуплексы в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия
Количество спален 2
Площадь 94 м²
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и балконом 5,4 м2 в жилом комплексе Anza Boa Hora.Жи…
€440,000
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Параметры недвижимости в Lordelo do Ouro e Massarelos, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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