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Шале в Лиссабон, Португалия

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5 объектов найдено
Шале 4 спальни с мебелью, с гаражом, в центре города в Синтра, Португалия
Шале 4 спальни с мебелью, с гаражом, в центре города
Синтра, Португалия
Количество спален 4
Площадь 749 м²
Дом расположен между горами Серра да Синтра и городом Синтра. Поместье занимает почти 8 000…
€6,50 млн
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Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом в Cascais, Португалия
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с садом
Cascais, Португалия
Количество спален 5
Площадь 2 000 м²
Эксклюзивный особняк с видом на море расположен в районе Каркавелуш муниципалитета Кашкайш, …
€18,00 млн
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Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в West, Португалия
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
West, Португалия
Количество спален 12
Площадь 1 275 м²
Роскошный дворец расположен в Лиссабоне, Португалии. Дом площадью 1084 кв.м (общая площадь 1…
€4,40 млн
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Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с отоплением в West, Португалия
Шале 5 спален с кондиционером, с гаражом, с отоплением
West, Португалия
Количество спален 5
Площадь 700 м²
Этот прекрасный особняк находится в столице Португалии, городе контрастов Лиссабоне.
€1,20 млн
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Шале 11 спален с мебелью, в центре города, с садом в Синтра, Португалия
Шале 11 спален с мебелью, в центре города, с садом
Синтра, Португалия
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 466 м²
Элегантный особняк, построенный в 19 веке по проекту итальянского архитектора, находится в и…
€6
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Параметры недвижимости в Лиссабон, Португалия

у моря
недорогая
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