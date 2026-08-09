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Дуплексы в Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 1 спальня в Parchal, Португалия
Дуплекс 1 спальня
Parchal, Португалия
Количество спален 1
Площадь 93 м²
2-х этажная квартира с 1 спальней в элитном комплексе Gramacho Residences . В квартире 1 спа…
$299,667
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Параметры недвижимости в Lagoa, Португалия

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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