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Виллы с террасой в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

Carvoeiro
18
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1 объект найдено
Вилла в Carvoeiro, Португалия
Вилла
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Новая вилла с 2 спальнями, общей площадью 109 кв.м., парковкой, садом и террасой, в комплекс…
$441,691
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Параметры недвижимости в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

с садом
с бассейном
Недорогая
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