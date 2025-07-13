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Квартиры-студии в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

Carvoeiro
5
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5 объектов найдено
Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный всего в 40 минутах езды от международного аэропорта Фару, этот 5-звездочный ку…
$610,073
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Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этот двухспальный таунхаус на продажу в Карвоэйро пользуется спокойным сельским окружением, …
$644,717
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Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этот двухспальный таунхаус на продажу в Карвоэйро пользуется спокойным сельским окружением, …
$616,532
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TekceTekce
Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Этот двухспальный таунхаус на продажу в Карвоэйро пользуется спокойным сельским окружением, …
$616,532
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Студия 2 спальни в Carvoeiro, Португалия
Студия 2 спальни
Carvoeiro, Португалия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
СРЕДУЕТСЯ от € 595 000,00 до € 549 000,00 - Сэкономив € 46 000 Этот двухспальный таунхаус на…
$644,717
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Параметры недвижимости в Lagoa e Carvoeiro, Португалия

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