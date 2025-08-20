🇵🇹 Вид на жительство в Португалии 

📆выдается на 2 года, можно продлить потом на 3 и потом сразу на гражданство
🕒делается за 180 дней (90 дней рассмотрение визы в консульстве + 90 дней после посещения Португалии делается пластик)
📄документы для D7(собственность + аренда с арендатором) + несудимость с апостилем + аренда за 2200 евро на 1 год от нас
📄документы для D8(контракт на 3480 евро и выше + выписка счета где видно что по 3480 евро в месяц приходит) + несудимость с апостилем + аренда за 2200 евро на 1 год от нас
ВНЖ дает вам право в течение 2-х лет право безлимитно пересекать границу как угодно часто, жить в ЕС 2 года без необходимости выезжать, работать по найму в Португалии на любой работе.
После первых 2-х лет внж продляется еще на 3 года.