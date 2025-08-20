  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Программы иммиграции
  4. 🇵🇹 Вид на жительство в Португалии 

🇵🇹 Вид на жительство в Португалии 

Португалия Португалия
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$10,726
;
🇵🇹 Вид на жительство в Португалии 
ВНЖ
Оставить заявку
Показать контакты

О программе иммиграции

📆выдается на 2 года, можно продлить потом на 3 и потом сразу на гражданство
🕒делается за 180 дней (90 дней рассмотрение визы в консульстве + 90 дней после посещения Португалии делается пластик)

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$10,726
Длительность
Длительность
24 месяцев
Требования к заявителю

📄документы для D7(собственность + аренда с арендатором) + несудимость с апостилем + аренда за 2200 евро на 1 год от нас
📄документы для D8(контракт на 3480 евро и выше + выписка счета где видно что по 3480 евро в месяц приходит) + несудимость с апостилем + аренда за 2200 евро на 1 год от нас

Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

ВНЖ дает вам право в течение 2-х лет право безлимитно пересекать границу как угодно часто, жить в ЕС 2 года без необходимости выезжать, работать по найму в Португалии на любой работе.
После первых 2-х лет внж продляется еще на 3 года.

Вы просматриваете
🇵🇹 Вид на жительство в Португалии 
Португалия Португалия
от
$10,726
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку иммиграционному консультанту
Спасибо! Ваша заявка принята
Назад Оставить заявку
Другие программы иммиграции
ВНЖ
Portugal FIP Residence permit
Portugal FIP Residence permit
Португалия Португалия
от
$15,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 4 месяцев
Вид на жительство в Португалии для финансово независимых лиц предназначен для лиц, у которых есть средства, чтобы обеспечить себя без необходимости трудоустройства в Португалии. Эта программа предлагает упрощенный процесс получения вида на жительство, что делает ее привлекательным вариантом …
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку
ВНЖ
ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
ВНЖ Португалии для Цифровых кочевников
Португалия Португалия
от
$15,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 4 месяцев
Португалия, с ее живописными пейзажами, яркой культурой и процветающей технологической средой, стала лучшим выбором для цифровых кочевников, ищущих идеальный баланс между работой и досугом. И теперь, с введением в Португалии цифрового вида на жительство для удалёнщиков, мечта жить и работать…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку
ВНЖ
ВНЖ Португалии за инвестиции
ВНЖ Португалии за инвестиции
Португалия Португалия
от
$300,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 8 месяцев
Португалия стала одним из самых популярных направлений для инвесторов, желающих получить вид на жительство в Европе, благодаря своей инновационной программе Golden Visa. Эта программа предлагает гражданам стран, не входящих в ЕС, возможность получить вид на жительство путем осуществления соо…
Иммиграционный консультант
Luxe Legal Services
Оставить заявку